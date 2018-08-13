Развивайся или пропадешь: Как ИНО-ТГАСУ помогает специалистам оставаться востребованными

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В наше время чтобы оставаться востребованным на рынке труда специалистам необходимо постоянно совершенствоваться, следить за актуальными тенденциями в своей области, а иногда и вовсе менять профессию.

Таким же образом обстоят дела и в строительной отрасли. Однако здесь на помощь коллегам вот уже 23 года приходит Институт непрерывного образования ТГАСУ.

ИНО-ТГАСУ помогает специалистам строительной отрасли повысить квалификацию или пройти полную профессиональную переподготовку. Так, усовершенствовать свои навыки здесь можно по всем направлениям, представленным в вузе. Помимо этого в институте проводят курсы иностранных языков (от краткосрочных до раскрывающих тонкости профессионального иностранного языка). Здесь же можно пройти обучение по охране труда.

При этом обучение в институте проводится по программам, рекомендованным Национальным объединением строителей. В них учитываются новации во всех аспетах строительного производства и обеспечения безопасности строительства.

«Самое главное, что у нас сейчас много обучающих курсов по строительным дисциплинам — безопасность, проектирование зданий и сооружений — переведены в дистанционную форму. У нас уже по ним начали обучаться. Реальный случай. Человек звонит, говорит, что хочет обучиться по такому-то направлению. Мы ему говорим, что лекции будут в сентябре, но ему бы хотелось побыстрее. Не вопрос — значит дистанционно. Заходите на сайт, получаете доступ к учебно-методическому материалу, проходите тест и вы прошли обучение на своем рабочем месте, никуда не выходя», — рассказал и.о. директора Института непрерывного образования ТГАСУ Андрей Хуторной.

Курсы в институте проводят исключительно подготовленные преподаватели, которые обладают не только теоретическими знаниями в конкретных специальностях, но и практический опыт. При необходимости даже привлекаются специалисты других вузов города и различных профильных организаций. При этом занятия проходят на базе ТГАСУ, где есть все необходимое оборудование. В институте также следят за актуальностью своих образовательных программ, следя, в частности, за изменениями в разного рода нормативных базах.

«Развитие предполагает получение новых знаний, компетенций. Естественно, человек, который хочет развиваться, идет учиться. Он идет либо туда, где ему нравится, либо туда, куда жизнь заставляет идти. Если он попал в сферу строительства, то для развития, получение того же СРО, чтобы его допустили к этим видам работ, нужны и знания и разрешающие документы. Мы можем дать и то, и другое», — отметил Андрей Хуторной.

За повышением квалификации или переподготовкой в Институт приходят совершенно разные люди (связанные со строительной отраслью). Среди студентов ИНО-ТГАСУ можно найти мужчин и женщин различных возрастов и социальных статусов, ведь профессиональное развитие нужно каждому. И для каждого в Институте найдется своя форма. К услугам «студентов» краткосроные курсы (семинары) и большие образовательные программы, которые занимают более 250 часов.

«Обучение заканчивается аттестационными мероприятиями. В зависимости от формы обучения это может быть тестирование или написание выпускной аттестационной работы. После курсов выдается соответствующее удостверение», — отметил Андрей Хуторной.

Более того, и без того обширный список курсов ИНО-ТГАСУ постоянно пополняется. В этом году специалисты разрабатывают програму по обучению специалистов работе в системе госзакупок.

Подробнее об Институте непрерывного образования ТГАСУ можно узнать здесь.

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