ЮДИ прошли в третий этап американского телешоу America's Got Talent

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Томская дэнс-команда ЮДИ вышла в третий этап Американского телешоу America's Got Talent («В Америке есть таланты»). Теперь танцоры отправятся в Лос-Анджелес 20 августа, чтобы побороться за право участвовать в полуфинале, рассказал руководитель команды Денис Вишняк.

«America's Got Talent» - это шоу талантов, в котором выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов, желающие выиграть главный приз в $1 000 000. По словам Дениса, участие в этом конкурсе для артиста это высшая награда.

«Мечта, конечно, это дойти до финала и победить. Но если мы не выиграем, всё равно здорово, что мы побывали в Америке. Потому что, когда приезжаешь сюда и вступаешь на эту землю понимаешь, что ты рос на этой культуре: этих фильмах, шоу, музыке», - говорит Денис Вишняк.

По словам членов коллектива, участие в американском телепроекте далось им с трудом. 4 года томская дэнс-команда пыталась попасть в America's Got Talent, но получала отказ. И только в этом году они получили приглашение участвовать.

«Когда нам одобрили заявку, главным условием участия было то, что выступать мы должны только с номером «танец Света и Тьмы», судьи посчитали что именно этот танец делает нас уникальными. Когда после выступления мы получили четыре «ДА», нам уже развязали руки и разрешили показывать те номера, которые хотим мы сами. Во втором этапе мы показали историю одного из наших участников Евгения, который в аварии лишился ноги. Это был танец о боли, муках и страданиях», - поясняет Денис Вишняк.

Сейчас коллектив готовится к третьему этапу, который пройдет 20 августа в Лос-Анджелесе в формате прямого эфира. В случае удачного выступления ЮДИ получит возможность выйти в полуфинал, съемки которого состоятся в сентябре этого года.

По словам Дениса, западная аудитория приняла коллектив дружелюбно.

«Это был полный восторг! Наша и западная публика отличаются между собой, если у нас не привыкли радоваться чужому успеху и воспринимают его не охотно, то в Америке все хлопали нам, вставали со своих мест, кричали, скандировали, они более легкие на подъем», — отметил Денис Вишняк.

Напомним, томская дэнс-команда ЮДИ является финалистом российского телешоу «Минута славы» (2010 и 2017 годов), а также зарубежных телевизионных проектов «Украина мае талант» (2013), Britain Got Talent (Великобритания, 2015), Das Super Talent (Германия, 2016). В 2014 году томский танцевальный коллектив участвовал в творческой программе Олимпийских игр в Сочи.

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