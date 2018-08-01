Томская область присоединится к акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Томская область присоединится к акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: экспедиция», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В мобильных пунктах любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию врача.

С 7 по 9 августа специализированные пункты тестирования посетят города Асино и Колпашево, а также сделают остановку в селе Мельниково Шегарского района.

В Томске акция будет проходить в течение трех дней, и каждый день на разных площадках. Во вторник, 7 августа, с 10.00 до 18.00 — у торгового центра «Персональ» (пр. Кирова, 65), 8 августа в то же время — у «Томских товаров» (ул. Красноармейская, 122), 9 августа с 8.00 до 16.00 — на площадке ООО «Горсети» (ул. Шевченко, 62-а).

Маршрут экспедиции, которая началась 12 июня на Камчатке, уже составил 21 071 километр по территориям 10 из 30 регионов-участников. Тест на ВИЧ в мобильных пунктах сдали 12 558 человек. Акция завершится в ноябре в Калининграде.

График проведения акции

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