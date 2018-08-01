Томских десятиклассников трудоустроили в IT-компании

1 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 1 августа, подростки приступили к работе в компаниях SibEDGE и ENBISYS в рамках проекта «IT-старт», сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

В компаниях десятиклассники выполняют реальные задачи – рабочий процесс адаптирован под подростков. Так, школьники тестируют системы (Web и Mobile), описывают найденные дефекты, составляют тест-кейсы, участвуют в исследовательском тестировании по методу туров.

В рамках проекта подростки проходят полный цикл трудоустройства. Специально для компаний школьники делали резюме – их посмотрели HR-специалисты SibEDGE и ENBISYS. Выяснилось, что десятиклассники уже работали с несколькими языками программирования: С++, Python, Java, Pascal ABC.

По словам специалистов компаний, стажировки, составление резюме, собеседования – неотъемлемые спутники начала карьеры. Современные работодатели обращают внимание не только на hard-skills (профессиональные компетенции), но и на soft-skills (универсальные компетенции). Специалист без опыта самопрезентации не сможет правильно построить рассказ о себе, выделить сильные стороны.

В рамках IT-старта подростки прошли собеседование в SibEDGE. Участники «собеседования» отвечали на вопросы, стараясь доказать, что именно они являются лучшими претендентами на вакансию. Специалист по кадрам поделился с подростками лайфхаками по стратегиям прохождения подобных HR-интервью и тактиками поведения.

- Пилотный профориентационный проект - ответ на кадровый дефицит в IT-компаниях Томска, запросы цифровой экономики, - рассказала Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области. – «IT-старт» подразумевает создание алгоритма, который поможет профессиональному самоопределению школьников и даст приток кадров в те сферы, где больше потребность в специалистах.

По словам Светланы Грузных, взаимодействие образования, бизнеса и госструктур сегодня - не редкость, но мало проектов, где подростки сталкиваются с реальными производственными задачами. Пилотный проект «IT-старт» поможет выявить лучшие кейсы работы со школьниками, сформировать пакет мероприятий, которые будут реализованы для профориентации в других сферах занятости.



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