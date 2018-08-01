Мэр Томска потерял три позиции в рейтинге глав городов России

1 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Мэр Томска опустился на 42 место в рейтинге глав городов, подготовленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Рейтинг составлен на основании опросов и заочного анкетирования экспертного сообщества. Первое место в списке занимает мэр Казани, Метшин Ильсур Раисович, а последние глава Читы Олег Кузнецов.

Согласно исследованию, в которое были включены 88 городов России, Иван Кляйн потерял три позиции, опустившись с 39 строки. Основной причиной снижения в рейтинге эксперты называют экологическую обстановку в городе в летний период.

«К действующему мэру у горожан накопилось много претензий — от варварского отношений к архитектурному и культурно-историческому наследию до экологии, от перебоев с горячей водой в летний период до роста личных доходов мэра», — отметила политолог Наталия Великая.

С ней согласен её коллега Андрей Зверев, считающий, что «гнев граждан начинает распространяться выше и задевает имидж главы региона Сергея Жвачкина».

«…возрастающий негатив коснется и главы Томска Ивана Кляйна, который сейчас идет на переизбрание (выборы состоятся 9 сентября 2018 года). Так как с середины июня томичи жалуются на сильный неприятный запах, который исходит от предприятий, контролируемых известной в этом регионе «Сибирской аграрной группой», и местные власти никак эту ситуацию решить не могут. Сам градоначальник в отпуске, потому гнев граждан уже начинает распространяться выше», — отметил политолог.

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