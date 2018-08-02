В Томске удвоили финансирование ремонта теплосетей

2 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

Из городского бюджета при поддержке депутатов Томска дополнительно было выделено 100 млн рублей на ремонт теплосетей. За счет этих средств ресурсоснабжающая организация смогла увеличить объем замены и реконструкции теплосетей с 6 до 10 км.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня больше 70 томских многоквартирников получили горячую воду после планового ремонта тепломагистралей. Всего подача горячего водоснабжения возобновлена в 1489 многоквартирных домах. По 37 адресам сроки подачи ресурса превышены по причине повреждений на сетях и неготовности домов.

Накануне энергетики вывели из ремонта тепломагистрали №№ 1, 4, 7, от которых запитаны дома на участках улиц Фестивальная, Шевченко, Елизаровых, пр. Кирова, в мкр. Каштак-I, II, III и др. Планируется, что горячая вода появится в домах на этих улицах уже сегодня.

Ресурсоснабжающая организация в среду выводит в ремонт участки тепломагистралей №№4, 6к и 9а, которые обеспечивают горячей водой жителей ул. Ф. Мюнниха, Дальне-Ключевской, Р. Люксембург и прилегающих улиц.

Как уже сообщалось ранее, администрация Томска усилила контроль за синхронизацией ремонтной кампании на тепломагистралях и участках улично-дорожной сети. В связи с этим, в случае аварийной ситуации на сетях, расположенных на только что отремонтированных участках дорожного полотна, ресурсоснабжающая организация обязана за свой счет восстановить нарушенное благоустройство. За неисполнение предписаний инспекторы «Санитарной милиции» будут применять штрафные санкции.

Тэги/темы: