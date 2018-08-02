Бакчарские саженцы высадят на томском бульваре

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Саженцы декоративных деревьев и кустарников Бакчарского питомника планируется использовать для озеленения областного центра и районов Томской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, первая партия, около 3 000 саженцев сирени из Бакчарского опорного пункта северного садоводства, уже пошла на формирование «живой изгороди» по улице Лазо в Томске. Еще 6–7 тысяч кустарников областной центр рассчитывает запросить у бакчарских селекционеров в сентябре для высадки на бульваре по проспекту Кирова.

«Декоративные культуры представлены в нашем каталоге саженцами курайской ивы, кленов, кустарником спирея, а выращенный посадочный материал пользуется спросом и уже хорошо известен во многих регионах России», — сообщил директор ФГУП «Бакчарское» Петр Мищук.

Для озеленения городских территорий в этом году его впервые используют томичи и уже на протяжении многих лет сами бакчарцы. На благоустройство в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году Бакчарскому району выделено 1,3 млн рублей. В перечне объектов в селе Бакчар заявлены дворы по адресам ул. Хомутского, 44, 46 и 64, где уложат асфальт, установят урны, скамьи и сделают освещение. Кроме того, муниципалитет продолжит благоустройство парка семейного отдыха в границах улиц Парковая – Сибирская – Лермонтова – Мелиораторов, начатое в прошлом году.

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