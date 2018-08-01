Пожилая женщина получила травмы при падении в томской маршрутке
2 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера утром, 1 августа, в Томске при падении в маршрутном ПАЗе пострадала пожилая женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 10.55 на ул.Елизаровых, 2а. Здесь в салоне автобуса, двигавшегося по маршруту №27 упала 71-летняя женщина. По предварительным данным, пассажир упала в результате резкого торможения.
С травмами женщина доставлена в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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