Губернатор поручил внедрить безналичную оплату в общественном транспорте Томска

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин создал рабочую группу по внедрению безналичной системы оплаты проезда на общественном транспорте, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Комментируя свое решение, глава региона отметил, что современный общественный транспорт должна отличать вариативность расчетов за проезд, и у томичей обязательно должна быть возможность выбора.

«Томск — студенческий, динамично развивающийся город, и рассчитаться за проезд с помощью карты как в муниципальном, так и частном маршрутном транспорте у нас должно быть в порядке вещей, — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. — Эксперимент по внедрению безналичной оплаты на ряде троллейбусных маршрутов Томска себя оправдал, для такси это уже давно норма, давайте идти дальше».

Он также отметил, что параллельно начнется внедрение безналичного расчета за проезд и в районах.

Руководителем рабочей группы глава региона назначил своего заместителя по промышленной политике Игоря Шатурного, заместителем руководителя — вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева.

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