Томичи смогут выбрать название для нового центра дополнительного образования

2 августа 2018 / Томский Обзор

Томичи смогут выбрать название для нового центра дополнительного образования — комплекса зданий, расположенного в квартале ул. Никитина-Крылова (территория бывшего Томского высшего военного командного училища связи). Здесь планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию, сообщает пресс-служба мэрии.

В этих зданиях разместятся учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования и управлению культуры.

«Мы планируем открыть на этой площадке крупный центр культуры и дополнительного образования, где юные томичи смогут реализовать свои таланты и способности. За образец мы берем известный центр «Сириус» в Сочи, - пояснил Иван Кляйн. – Сейчас прорабатывается концепция этого учреждения, и готовится техническое задание для проектирования».

Томичи пока могут принять участие в голосовании и выбрать название будущего учреждения.

Можно предложить свой вариант или выбрать из предложенных: «Мечта», «Шанс», «Юный томич», «Поколение», «Развитие», «Старт», «Высота», «Жемчужина», «Галактика», «Ракета», «Кампус», «NEXT», «Регион 70», «Школа будущего», «Притяжение», «Уникум», «Гости из будущего», «Форум», «Территория творчества», «Индиго», «Лидер», «Феномен», «Алмаз».

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