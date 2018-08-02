Томский Горсад отметит 135-летие концертом и шоу мыльных пузырей

2 августа 2018 / Томский Обзор

В субботу, 4 августа, Городской сад Томска отпразднует 135-летие со дня основания. В этот день посетителей ждут экскурсии, концерты, интерактивные игры и квесты.

Как сообщает пресс-служба мэрии, празднование начнется в 12.00 часов на семейной площадке выступлением цирковой студии «Каламбур». В 14.00 программу продолжит шоу мыльных пузырей Юлии Лапиной.

В это же время в парковой зоне начнется мастер-класс по созданию барабанов с детским проектом «Моцарт с пеленок». Малыши сделают миниатюрные барабаны и смогут забрать их на память. Алиса из «Страны чудес» почитает сказки самым маленьким гостям во время чаепития, которое начнется в 14.00.

На центральной сцене Городского сада пройдет большой концерт от лучших творческих коллективов Томска: ансамблей «Ловзар», «Россияночка», фолк-группы «Смородина», вокальной школы «Голос», Ирины Павленко и шоу-балета «Кристалл». А хедлайнером вечера станет кавер-группа «Rocking Radio», которая выступит в 19.30.

Кроме того, в честь дня рождения состоится квест «Аттракцион фантазии», в котором участники смогут совершить захватывающее путешествие по развлекательным площадкам парка, разгадать загадки и получить призы.

В этот день томичи и гости города смогут узнать, как менялся и развивался парк, на выставке «Городской Сад: история в деталях» и отправиться на экскурсию по парку «Городской сад сквозь призму лет».

Для желающих расслабиться будет предусмотрена специальная лаундж-зона «На траве». Здесь можно будет расположиться в гамаках и мягких креслах, послушать приятную музыку и попробовать вкусные угощения. Здесь же пройдут настольные игры и мастер-класс по флористике.

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