В ТГУ появится Военный учебный центр

Томский госуниверситет объединит все виды военной подготовки в вузе. При этом для студентов сохранятся прежние возможности: пройдя обучение, они смогут вместе с дипломом получить военный билет, сообщает пресс-служба ТГУ.

«По сути наша военная кафедра и Учебный военный центр будут формально объединены в общее структурное подразделение – Военный учебный центр. Он также будет осуществлять подготовку военных кадров по существующим сейчас в ТГУ направлениям. Для наших студентов не произойдет никаких изменений. количество обучающихся и преподавательского состава не уменьшится», – пояснил замначальника Учебного военного центра ТГУ, полковник Валерий Лесной.

В ТГУ с 2008 года существуют военная кафедра и учебно-военный центр. На данный момент они функционируют в рамках Института военного образования, и обучающиеся работают в одних аудиториях, на одних полигонах, с одним вооружением. На военной кафедре учатся около 400 человек со всех факультетов ТГУ, в Учебном военном центре – 210 студентов радиофизического факультета и факультета иностранных языков.

На военной кафедре готовят офицеров запаса – связистов и командиров войсковой разведки. Также там обучаются солдаты и сержанты запаса для войск связи и мотострелковых войск. Выпускники вместе с дипломом получают военный билет.

В Учебном военном центре готовят кадровых связистов и специалистов ракетных войск стратегического назначения, а также военных переводчиков с последующим распределением для прохождения службы на контрактной основе в Вооруженных силах РФ.

Военному образованию в ТГУ более 90 лет – в 1926 году вышел приказ ректора Витта Саввина об организации военной подготовки в университете. За это время ТГУ подготовил около 30 тысяч военнослужащих запаса различных специальностей – это целая армия военных медиков, химиков, артиллеристов, мотострелков, связистов и ракетчиков, военных юристов, психологов. Сегодня обучение в ИВО выбирают абитуриенты с Урала, Дальнего Востока и со всей Сибири.

Также военный учебный центр будет создан на базе Томского политеха.

Тэги/темы: