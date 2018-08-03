В Томске на бульваре Кирова укладывают тротуарную плитку

3 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Накануне подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, приступил к укладке декоративной плитки по пр. Кирова на участке от ул. Советская до ул. Киевская.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, всего подрядчику предстоит уложить плитку почти на 8 тыс. кв. м. Как отметили специалисты профильного департамента, плитка желтого цвета была произведена в Новосибирске, серого и терракотового – в Томске. Качество всей плитки было тщательно проверено. Материал имеет высокую прочность, отличается морозостойкостью и долговечностью.

Ранее ремонтные бригады демонтировали прежнее покрытие, обустроили песчаное основание для будущего тротуара, установили бордюрные камни из гранита в ходе реализации федеральной программы благоустройства «Формирование комфортной городской среды». На следующей неделе здесь будут высаживать деревья.

Кроме того, здесь будут установлены более 100 скамеек, почти 70 парковых фонарей. Желающие расслабиться томичи смогут отдохнуть на диванах-качелях. Цветники и «живые» изгороди украсят пешеходный бульвар в центре Томска.

Завершить благоустройство подрядчики, согласно контракту, должны до конца августа.

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