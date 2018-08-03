В понедельник часть жителей Октябрьского района Томска останутся без воды

3 августа 2018 / Томский Обзор

В понедельник, 6 августа, по ряду домов Октябрьском районе Томска ожидается длительное отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением новой водопроводной линии. На время проведения работ, с 09.00 понедельника, 6 августа, до 08.00 вторника, 7 августа, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Беринга 1/1, ½, ¼, 3, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5/1, 5/2, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 15/1, 6, 12, 12а, 12/1, 16, 18/2, 18/3, 22, 24, 24 стр.1;

ул. С. Лазо 13, 13 стр.1, 13а, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 23 стр.1, 25, 25б, 25г, 27, 27а, 27/1, 27/3, 27/6, 22, 26/1, 26/3, 37/1;

пер. С. Лазо 2, 6/2;

ул. И. Черных 46, 48, 105 со стороны ул. Беринга;

ул. Угрюмова, кроме №1/1, ½, 2, 2б;

ул. Мичурина 51/2, 51/3, 51/5, 53/2, 53/3, 55/1, 55/2, с №59а по №97а;

ул. Иркутский тракт 118, 118/1;

ул. Айвазовского, пер. Музыкальный, ул. Репина, ул. Е. Пугачева, ул. Иртышская, ул. Куйбышева, ул. Центральная, ул. Краснознаменная, пер. Краснознаменный, ул. Григорьева, ул. Зои Космодемьянской, ул. Менделеева, ул. Щетинкина, ул. Полевая, пер. Обручева, ул. Новостройка, Куйбышева проезд, пер. Спичечный, ул. Дальневосточная, пер. Белградский, пер. Брянский, ул. Брянская, пер. Выборгский, пер. Тюменский, ул. А. Невского, ул. Междугородняя, ул. Грузинская, пер. Фурманова, ул. Молдавская, ул. Парковая, пер. Сахалинский, ул. Азербайджанская, ул. Залоговая;

ул. Б. Куна 24/1,24/3,30,32;

ул. Чулымский тракт;

ул. Кузовлевский тракт 1, ОЭЗ (Северная площадка).

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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