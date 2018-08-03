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В понедельник часть жителей Октябрьского района Томска останутся без воды

Томские новости, ЖКХ, отключение воды Томскводоканал график отключения В понедельник часть жителей Октябрьского района Томска останутся без воды

В понедельник, 6 августа, по ряду домов Октябрьском районе Томска ожидается длительное отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением новой водопроводной линии. На время проведения работ, с 09.00 понедельника, 6 августа, до 08.00 вторника, 7 августа, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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