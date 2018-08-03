Еще один деревянный дом Томска сдали в аренду «за рубль»

3 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Двухэтажный деревянный дом по ул.Беленца, 4а передали в аренду по льготной цене томскому арендатору, сообщает пресс-служба мэрии.

Дом был расселен в 2011 году. Его общая площадь составляет 260,7 кв.метров. Этот объект — классический образец деревянной фоновой застройки Томска конца XIX –начала XX веков — располагается на въезде в исторический район города — Татарскую Слободу и сочетает элементы декора, созданного на синтезе двух культур — татарской и русской. Это — седьмой объект программы «Аренда за 1 рубль», по которому принято положительное заключение о льготе. Администрация Томска установила льготу после того, как был одобрен проект восстановления дома — 31 июля. Льготная плата в размере 10% установлена для ООО «Эстетика», разработавшего проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта. После выполнения ремонтных работ арендная плата для инвестора вновь снизится и составит 1 рубль в год. Срок аренды таких объектов составляет 49 лет.

Ранее льготная арендная плата была установлена в отношении объектов деревянного зодчества по адресам: г.Томск, пр.Кирова, 27а; ул.Пушкина, 24; пр.Фрунзе, 32а; ул.Пушкина, 5; ул.Кривая, 8; ул.Трифонова, 1. Всего заключено 15 договоров аренды муниципального недвижимого имущества в отношении объектов деревянного зодчества и объектов культурного наследия.

«На наших глазах восстанавливается уникальный облик старинных зданий. На сегодня заключено 15 договоров аренды муниципального недвижимого имущества в отношении объектов деревянного зодчества и объектов культурного наследия. Некоторые дома будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время. Считаю, что механизм „Аренды за 1 рубль“ позволяет, может быть не так быстро, как хотелось бы, но все же успешно решать задачи сохранения культурного наследия», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

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