В ночь на 12 августа томичи увидят один из крупнейших звездопадов

Томский Обзор / Фото: 3 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В среде астрономической это явление известно как метеорный поток Персеид, который начинается в конце июля и продолжается до середины августа. Максимальная активность движения Персеид приходится на ночь с 11 по 12 августа, в это время ожидается около ста метеоров в час.

Метеорные потоки (или метеорный рой) – это остатки кометы, которая по мере приближения к Солнцу, постепенно разрушается, но остается мелкая пыль, заполняющая орбиту кометы. Со временем эта пыль и образует шлейф из частиц, именуемый метеорным роем.

«Если орбита кометы пересекается с земной орбитой, то Земля попадает в облако этой пыли. И вот, на нас начинают сыпаться падающие звезды», - объясняет ведущий инженер отдела небесной механики и астрометрии НИИ ПММ ТГУ Евгений Парфенов.

Поток Персеид образуется в результате прохождения нашей планеты через шлейф частиц кометы Свифта – Туттля. В случае Персеид, частицы равномерно заполнили всю орбиту кометы, и самой кометы уже нет, осталось только облако пыли.

Метеоры из года в год летят по одному и тому же пути, поэтому когда облако приближается к Земле, нам кажется, что они «падают» из одной и той же точки. В атмосфере Земли они разлетаются в разные стороны, но их пути сходятся в одной точке – в созвездии Персея. Потому-то они и названы Персеидами.

Для наблюдения за звездопадом лучше выбирать отдаленные от огней города места, где хорошо просматривается все небо целиком, поскольку движение небесных тел весьма непредсказуемо.

«Лучше всего смотреть там, где глазом виден Млечный путь, а не только Большая медведица», - отметил эксперт. Помимо темного неба для наблюдения за звездопадом необходима также безоблачная ясная погода.

Также, по словам эксперта, 11 августа будет частичное солнечное затмение: солнечный диск закроется на 26%. Это и близящееся новолуние поспособствуют наблюдению за движением потока Персеид.

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