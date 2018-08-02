В Томске на улице Смирнова ограничат движение транспорта

Томский Обзор / Фото: 3 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В субботу, 4 августа, в Томске на улице Смирнова ограничат движение транспорта, сообщает управление МВД России по Томской области.



С 00.00 до 06.00 на железнодорожном переезде, расположенном на улице Смирнова, будут проводить замену настила. На время проведения ремонта, движение транспорта на данном участке будет ограничено.

Водителям необходимо быть предельно внимательными, выполнять требования временных дорожных знаков, осуществлять движение через переезд по временным схемам проезда либо заранее планировать объездные маршруты.

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