Томич убил знакомого через месяц после освобождения из тюрьмы

3 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

59-летний томич, недавно вышедший из тюрьмы, убил своего друга, у которого жил после освобождения из тюрьмы, сообщает прокуратура Томской области.

По версии следствия обвиняемый освободился в феврале 2018 года и начал проживать у своего товарища. В марте между ними возникла ссора на почве давнего конфликта. Во время нее обвиняемый ударил жертву ножом в область груди, шеи и головы не менее 10 раз. От ранений пострадавший скончался на месте.

Свою вину обвиняемый не признал, объяснив свои действия необходимостью самообороны и заявив, что убивать потерпевшего он не хотел.

Тем не менее, прокуратура города утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу, оно направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

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