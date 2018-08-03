Пожарные МЧС вывели из леса заблудившегося томича
Накануне, 2 августа, пожарные МЧС вывели из леса заблудившегося томича, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.
В 19.40 в Главное управление МЧС России по Томской области от дежурного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поступило сообщение о том, что в окрестностях дер. Кисловка Томского района в лесу заблудился 29-летний томич.
От МЧС на поиски были направлены спасатели из двух подразделений – специализированной пожарно-спасательной части № 16 (г. Томск) и пожарно-спасательной части № 4 (с. Тимирязевское).
С поисковой группой заблудившийся томич поддерживал контакт по телефону, а чтобы он не разрядился, периодически отключал его, выходя на связь в условленное время.
Перемещаясь по местности на пожарном автомобиле с включенной сиреной, спасателям удалось очертить квадрат, в котором находился молодой человек. Используя квадроциклы, сотрудники МЧС обнаружили его в половине второго ночи у костра, который тот развел, чтобы не замерзнуть.
Найденного мужчину доставили в Томск, помощь врачей ему не потребовалась.
Всего в поисковых работах было задействовано 37 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 13 человек и 6 единиц техники.