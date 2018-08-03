Прожиточный минимум в Томской области вырос на 356 рублей

Томский Обзор / Фото: 3 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Прожиточный минимум в Томской области во втором квартале 2018 года утвержден в размере 11,104 тыс. рублей на душу населения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на распоряжение губернатора.

В первом квартале 2018 года этот показатель составлял 10,748 тыс. рублей. Таким образом, в истекшем периоде прожиточный минимум в Томской области вырос на 3,3%.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11,674 тыс. рублей (рост на 3,3%), для пенсионеров - 8,854 тыс. рублей (рост на 3,1%), для детей - 11,573 тыс. рублей (рост на 3,6%).

Величина прожиточного минимума учитывается при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты.

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