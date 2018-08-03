«Сибирская аграрная группа» отправила первую партию субпродуктов в Китай

Томский Обзор / Фото: 3 августа 2018 // Фото: Sibagrogroup.ru

Свинокомплекс «Красноярский», входящий в холдинг «Сибирская аграрная группа» отправил первую партию субпродуктов в Китай.

Как сообщает пресс-служба предприятия, для этого свинокомплекс прошел обязательную сертификацию в Россельхознадзоре, получив разрешение на вывоз продукции в Гонконг и Вьетнам.

«Субпродукты очень ценятся на рынке наших восточных соседей. Это первый прямой контракт на поставки, заключенный нами с гонконгскими партнерами. Первая партия составила 24 тонны продукции», — рассказал начальник Департамента экспортных отношений Геннадий Петрович.

В дальнейшем предприятие планирует отправлять в Китай продукцию в размере 30 тонн ежемесячно. Выход на международные рынки предприятия Аграрной группы освоили с 2016 года и уже ведут поставки продукции в Беларусь и Монголию.

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