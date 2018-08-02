Томские полицейские закрыли наркопритон

Томский Обзор / Фото: 3 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД ликвидировали наркопритон в трехкомнатной квартире одной из многоэтажек Советского района Томска.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, притон организовал ранее неоднократно судимый томич. 35-летнего мужчину задержали в квартире в момент, когда там находили граждане, употреблявшие наркотики. В притоне полицейские изъяли предметы и вещества, используемые для употребления наркотических средств.

По данному факту возбуждено дело по ч.1 ст.232 УК РФ, (организация либо содержание притонов, либо систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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