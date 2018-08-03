Августовский календарь: японская пряжка с ирисами

3 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей им. Б.М.Шатилова

В рамках проекта, посвященного году Японии в России, Томский областной краеведческий музей выпустил настенный календарь с подлинникам из своей Восточной коллекции.

В ее японской части есть буддийские и синтоистские культовые скульптуры, фарфор, мебель, панно и картины, монеты и старинный доспех самурая. В рамках проекта в 2018 году многие из этих артефактов можно будет увидеть на тематической экспозиции в музее.

В очередном выпуске рассказываем о японской пряжке с ирисами, посвященной августовской странице календаря.

Этот предмет входит в коллекцию военного ориенталиста Михаила Аркадьевича Полумордвинова (1867-1917 гг.). Михаил Аркальевич служил в Маньчжурии, но побывал и в Японии, потому пряжка могла быть как китайской, так и японской и, в любом случае, она определенно была сделана для европейского, а не восточного костюма.

В ходе атрибуции было выяснено, что подобные ей пряжки изготавливались в Японии с периода Мэйдзи (1868-1912 гг.), например, фирмой Сацума, славящейся своим фарфором и работами в технике перегородчатой эмали. Изготовителя этого предмета установить не удалось, поскольку пряжка совершенно лишена клейм.

В Стране Восходящего Солнца ирис символизировал воинский дух из-за мечевидных листьев и был связан с Праздником мальчиков, но на пряжке этот цветок мог быть изображен и как символ Японии в целом.

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