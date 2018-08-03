Завтра в Томске перекроют движение по ул.Белинского

Томский Обзор / Фото: 3 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В субботу и воскресенье, 4 и 5 августа, в Томске перекроют движение на участке ул.Белинского, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от ул. Усова до ул. Пирогова 4 и 5 августа. Здесь с 7.00 до 17.00 подрядчик городской администрации организует работу по подрезке деревьев.

На время проведения работ на участке ул. Белинского от ул. Усова до ул. Пирогова будут установлены временные дорожные знаки.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

Тэги/темы: