Томские ученые разрабатывают теплые и дешевые дома-термосы

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2018 // Фото: Inotomsk.ru

Специалисты Томского государственного строительно-архитектурного университета разрабатывают дома-термосы, которые смогут сохранять минимум в два раза больше тепла, чем обычные здания, сообщает региональный инновационный портал.

Cейчас строительные нормы требуют, чтобы сопротивление теплопередачи стен домов составляло не менее 2,4 кв. м °C/Вт, а перекрытий — не менее чем 4 кв. м °C/Вт (стена в три кирпича, например, имеет чуть больше единицы). У конструкций, которые проектируют томские инженеры, этот показатель может достигать 10.

«В идеале это «пирог» из наружной и внутренней облицовки с толстым слоем утеплителя между ними. Внешний и внутренний слои собираются с помощью связей, это может быть деревянный каркас, железобетонные элементы, шпонки, ребра, стекло- или углепластик. Получается здание-термос, где тепловые потери связаны только с воздухообменом: не только комфортное, но и энергосберегающее», — рассказал заведующий кафедрой архитектуры гражданских и промышленных зданий ТГАСУ Сергей Овсянников.

Идея возникла во время проектирования здания системы «КУПАС», которое ученые ТГАСУ выполняли для Томской домостроительной компании (ТДСК). В этом проекте разработанные ими наружные ограждающие панели (две керамзитобетонные скорлупы внутри и снаружи по 8 см толщиной и 24 см утеплителя) имели сопротивление теплопередачи порядка 4 кв. м °C/Вт.

«Мы поняли, что для железобетона это предел, и обратились к местному возобновляемому материалу — древесине, — рассказывает Сергей Овсянников. — Из дерева собирается каркас, благодаря которому утеплитель внутри не садится, не провисает и служит весь срок эксплуатации. Снаружи здание можно облицевать древесиной, фиброцементными панелями, изнутри — гипсокартоном. Дерево после обработки современными методами не горит, не гниет, а вся конструкция имеет высокие характеристики сопротивления теплопередачи и позволяет снизить затраты на отопление примерно в пять раз по сравнению с обычными постройками».

По новой технологии в ТГАСУ спроектировали несколько типовых зданий для сельской местности: клуб, малокомплектную школу, фельдшерско-акушерский пункт, сельсовет, пункт милиции. Внешне эти постройки необязательно должны выглядеть деревянными, их можно декорировать, а «начинка» зависит только от желания и возможностей заказчика.

«Есть технологии, когда инженерные системы здания сами вырабатывают достаточное количество тепла. Можно поставить системы, которые будут автоматически включать и выключать отопление, чтобы поддерживать оптимальный температурный режим, или рекуператоры для использования тепла отработанного воздуха, использовать систему «умного дома», управляемую со смартфона. Проблема в том, что, если здание не имеет высокой степени тепловой защиты, все это бесполезно», — говорит Сергей Овсянников.

Он также добавил, что дома с теплозащитными ограждающими конструкциями будут стоить меньше, чем здания из кирпича и железобетона.

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