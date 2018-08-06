Власти Томска помогут родственникам погибшего в Красноярском крае томича

6 августа 2018 / Томский Обзор

Мэр Томска Иван Кляйн выразил соболезнования семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По данным агентства "Интерфакс-Сибирь", вертолет разбился утром 4 августа в 180 километрах от населенного пункта Игарка. Все 15 пассажиров и трое членов экипажа погибли. Предварительной версией катастрофы стало столкновение с внешним грузом другого вертолета. В инциденте погиб томич 1987 года Салават Муратов.

«Произошла большая трагедия. Особенно горько, когда уходят молодые, здоровые люди. Я выражаю соболезнования всем семьям погибших, родным и близким томича Салавата Муратова. Думаю, томичи с пониманием отнесутся к моей просьбе отменить развлекательные мероприятия, запланированные на понедельник», - сказал Иван Кляйн.

По распоряжению мэра городские службы помогут в организации похорон.

Напомним, понедельник, 6 августа, объявлен в Красноярском крае днем траура.

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