В Томской области отменены все развлекательные мероприятия в связи с крушением Ми-8

6 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Сегодня, 6 августа, в Томской области в связи с трагедией в Красноярском крае отменены все развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Красноярском крае 4 августа потерпел крушение вертолет Ми-8. Погибли все 15 пассажиров-вахтовиков и три члена экипажа. Среди жертв авиакатастрофы житель Томской области Салават Муратов 1987 года рождения.

Томский губернатор Сергей Жвачкин выразил соболезнования родным и близким томича Салавата Муратова, а также семьям всех погибших при крушении вертолета на севере Красноярского края.

«Для нас, сибиряков, не бывает чужой беды. Разделяем скорбь с семьей Салавата Муратова и со всеми, кто в субботу потерял родных. Сегодня в знак солидарности с красноярцами во всех городах и районах Томской области отменены все развлекательные мероприятия», — сказал губернатор Сергей Жвачкин в соболезновании, направленному временно исполняющему обязанности губернатора Красноярского края Александру Уссу.

Напомним, сегодня, 6 августа, в связи с гибелью людей при крушении вертолета в Красноярском крае объявлен траур.

Тэги/темы: