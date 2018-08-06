Новый выпуск «IT-Провинции» расскажет о пилотном проекте томских IT-компаний и центра занятости

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2018 // Фото: IT-Провинция

Вышел новый выпуск блога «IT-Провинция», посвященный пилотному проекту томский IT-компаний и центра занятости населения «IT-старт».

Погружение в жизнь IT-компании началось со знакомства с технологиями и закончилось воркшопом по составлению резюме и прохождением пробного собеседования при устройстве на работу в компанию. Интересный опыт для детей и пробный формат для компаний и Центра Занятости города.

Напомним, над проектом «IT-провинция» работает томский блогер Дмитрий Корнев. Выпуски посвящены томскому IT и происходящим в нем процессам.

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