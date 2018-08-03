Двое госпитализированы после столкновения иномарки и ВАЗа в Томске
6 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
В воскресенье утром, 5 августа, в Томске столкнулись ВАЗ-2106 и Toyota Mark 2, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 6.05 на пересечении пр.Кирова и ул.Красноармейской. По предварительным данным, иномарка выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулась с отечественным автомобилем. После Toyota продолжила движение и въехала в осветительную опору.
В результате происшествия 23-летней водитель иномарки и 20-летняя девушка-пассажир с травмами госпитализированы. 30-летний водителю ВАЗа получил разовую медицинская помощь.
Сотрудниками ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Очевидцев просят позвонить по телефонам 794-075, 664-422.
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