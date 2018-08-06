В облсуде подтвердили законность ареста главы томского МЧС

6 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томский областной суд подтвердил законность ареста начальника главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна, обвиняемого в получении взятки, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Решение районного суда оставлено без изменения», — сказал собеседник агентства.

Суд рассматривал апелляцию на решение Ленинского районного суда в закрытом режиме.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбудило уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, подозреваемого в получении взятки с особо крупном размере — на сумму 300 тыс. рублей.

По предварительным данным следствия, подозреваемый незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, высказав готовность оказать содействие предпринимателям. Позднее он отдал распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на эти условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

Ранее Ленинский райсуд Томска арестовал М.Бегуна на два месяца, до 21 сентября.

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