В Томске установили еще одно информационное табло

6 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Накануне светодиодное табло с указанием оперативной информации о времени прибытия общественного транспорта было установлено на трамвайной остановке «Станция Восточная» в Томске. Она является конечной трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и 4.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня в Томске работают 50 информационных табло. Они размещены на опорах освещения и опорах контактной сети рядом с наиболее востребованными остановками в районах Томска.

На данный момент узнать о прибытии транспорта томичи могут несколькими способами, среди которых: светодиодные табло на остановках, интерактивная карта, мобильное приложение. Используя эти сервисы, также можно увидеть и передвижение низкопольного транспорта, предназначенного для томичей с особыми потребностями. Все эти приложения можно найти на сайте муниципального «Центра организации и контроля пассажироперевозок».

На остановках общественного транспорта с наибольшим пассажиропотоком размещено 125 карт-схем маршрутов, по которым томичи и гости города могут ориентироваться при передвижении по Томску и составлять маршрут своего следования.

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