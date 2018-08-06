Томичи стали чаще выбирать спутниковое ТВ от МТС

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 6 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В первом полугодии 2018 года жители Томской области стали в три раза чаще подключаться к спутниковому телевидению МТС. Самыми активными покупателями «красных тарелок» стали жители Колпашевского, Кожевниковского, Верхнекетского и Парабельского районов.

«С начала 2018 года абонентская база «Спутникового телевидения МТС» в регионе выросла более чем на четверть. Очевидно, что жители томского региона предпочитают хорошее качество приема ТВ-сигнала за разумные деньги - сегодня МТС предлагает самое доступное по цене оборудование для спутникового ТВ, а также лучшую цену на подключение пакетов каналов. А главное – «спутник» вещает в любом уголке Томской области, - отмечает директор МТС в Томской области Марина Фещенко. - При этом клиентам СТВ доступны и удобная покупка оборудования, и комфортная установка с последующим обслуживанием на инфраструктуре розничной сети и сервисов МТС.

Спутниковое ТВ в регионах Сибири является одной из наиболее востребованных услуг, качество сервиса делает его особенно привлекательным для абонентов в условиях удаленности населенных пунктов друг от друга, и существенной доли сельского и частного строительства.

МТС предоставляет абонентам доступ к более чем 200 каналам качественного профессионального контента. Только в базовый (минимальный) пакет входит 186 каналов, из которых 34 обеспечивают вещание в HD, и еще три в UHD качестве. Дополнительно абоненты могут подключить специальные детские, спортивные и кино-каналы и другие пакеты со специальной тематикой. Это позволяет качественно улучшить и разнообразить проведение досуга, обеспечить доступ к полезной образовательной информации даже в тех населенных пунктах, где другие возможности образования и проведения досуга минимальны.

Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС, насчитывающей почти 5 700 тысяч салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.

Спутниковое ТВ от МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ, кроме Камчатки и Чукотки. Абонентская база Спутникового ТВ МТС в первом полугодии составила более 500 000 абонентов, увеличившись в 2,8 раз по сравнению с первым полугодием 2017 года и на 32,4% с начала года. Сибирь является одним из лидеров как по числу существующих, так и по привлечению новых абонентов. Больше всего пользователей спутникового ТВ от МТС проживает в Москве и Московская области, Забайкальском крае, Краснодарском крае, Новосибирской области и Бурятии.

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