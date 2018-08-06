В Томской области появились два новых ландшафтных парка

6 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В Томской области список особо охраняемых природных территорий регионального значения пополнили «Вороновский припоселковый кедровник» и «Майковский лесной парк», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ландшафтный парк «Вороновский припоселковый кедровник» площадью 295,8 га располагается на территории Томского района у с. Вороново Богашевского сельского поселения. Этот ценный кедровый массив является зоной рекреации и сбора дикоросов для местного населения. Парк создан с целью сохранения кедрового леса.

Ландшафтный «Майковский лесной парк» площадью 747 га создан в Молчановском районе вблизи д. Майково по инициативе жителей. Он охватывает участок темнохвойного и смешанного лесов. Главной задачей создания парка является сохранение ландшафтного и биологического разнообразия южнотаежной зоны, а также создание условий для отдыха населения. На его территории уже действует учебная экологическая тропа.

Режим охраны ландшафтных парков предполагает запрет стоянки и проезда транспорта вне существующих дорог, предоставление земельных участков под новое строительство, для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, рубок леса, захламление мусором и нарушение почвенного и растительного покрова.

На территории ландшафтных парков разрешается создание временных сооружений (скамеек, столов, навесов от дождя) для оборудования мест отдыха без уничтожения или повреждения древесной растительности, а также сбор дикоросов для собственных нужд.

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