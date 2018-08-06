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Скончался известный томский спортивный журналист Сергей Негодин

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Сегодня утром умер корреспондент телеканала «Томское время» Сергей Негодин. В момент кончины он находился в квартире своих родителей. Ему было 43 года.

Шеф-редактор телекомпании «Томское время» Анастасия Киченко на своей странице во «ВКонтакте» написала «Сережка был светлым человеком...подвело сердце».

Прощание с Сергеем состоится в среду, 8 августа 2018 года в Храме св. Александра Невского в 12.00 – сообщила Анастасия.

В 1997 году Сергей окончил журфак ТГУ и работал журналистом в ТВ2, РИА Новости и Томское время. В субботу 4 августа он снимал материал про ФК «Томь», он не успел дописать сюжет.

Редакция «Томского Обзора» выражает соболезнование семье, близким и коллегам Сергея.

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