Скончался известный томский спортивный журналист Сергей Негодин
6 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Tomsk.gov.ru
Сегодня утром умер корреспондент телеканала «Томское время» Сергей Негодин. В момент кончины он находился в квартире своих родителей. Ему было 43 года.
Шеф-редактор телекомпании «Томское время» Анастасия Киченко на своей странице во «ВКонтакте» написала «Сережка был светлым человеком...подвело сердце».
Прощание с Сергеем состоится в среду, 8 августа 2018 года в Храме св. Александра Невского в 12.00 – сообщила Анастасия.
В 1997 году Сергей окончил журфак ТГУ и работал журналистом в ТВ2, РИА Новости и Томское время. В субботу 4 августа он снимал материал про ФК «Томь», он не успел дописать сюжет.
Редакция «Томского Обзора» выражает соболезнование семье, близким и коллегам Сергея.
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