В Томском госуниверситете создали новый факультет

В Томском госуниверситете создано новое подразделение – факультет исторических и политических наук (ФИПН), сообщает пресс-служба вуза.

Основным структурным изменением стало присоединение к историческому факультету кафедры политологии.

«Исторический факультет был собственно историческим до 1992 года. Затем было открыто новое направление подготовки «Международные отношения», после добавились «Зарубежное регионоведение», «Регионоведение России», «Документоведение и архивоведение», «Антропология и этнология». Таким образом, было сформировано два крупных направления – исторические науки и политические. Нам необходимо было новое позиционирование для привлечения студентов и партнеров, поэтому смену названия факультет принял единогласно», – рассказал декан ФИПН Евгений Луков.

Главным изменением в структуре стало присоединение к новому факультету кафедры политологии, которая до этого работала в рамках философского факультета, и переход в ведение ФИПН соответствующего направления подготовки. Кстати, абитуриенты 2018 года поступали уже на 1 курс факультета исторических и политических наук.

«На историческом факультете развивались три направления, относящиеся к политическим наукам, а на философском – одно, политология, поэтому логично было одну присоединить к трем. Все заинтересованные структуры проголосовали «за». Мы полагаем, что это поможет улучшить политическую подготовку историков и усилить историческую часть у политологов», – пояснил причины структурных изменений Евгений Луков.

К новому факультету примкнули 10 преподавателей и примерно 70 студентов кафедры политологии. Она теперь будет располагаться в 16 аудитории 3 корпуса.

По словам декана, историки давно сотрудничают с политологами, например, организуют совместные конференции. Также в планах факультета создать семинары и диссертационный совет по политическим наукам, чтобы аспиранты могли защищать кандидатские работы по соответствующему направлению.

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