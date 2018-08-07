Декан ФЖ ТГУ рассказал, почему медиаспециалистам нужно учиться делать инфографику

7 августа 2018 / Томский Обзор

Декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников, преподаватель Летней школы по инфографике Urban Media School, рассказал, почему современным медиаспециалистам нужно учиться делать инфографику.

«На мой взгляд, инфографика — очень адекватное нашему времени средство передачи информации. Количество баз данных, к которым у человека сегодня потенциально есть доступ, огромно, и эти данные собирают и систематизируют уже не люди. С одной стороны, от этой информации многое зависит в нашей жизни, мы знаем, что данные уже начинают управлять городами, поведением людей. С другой стороны, эти данные не обращены к человеку. Людям сложно разобраться в них и понять, для чего они нужны. Понятный, четкий и ясный рассказ с использованием различного рода данных может составить только человек. И чтобы такой рассказ состоялся, зачастую нужны сильные средства», - уверен он.

Инфографика, по мнению декана ФЖ, привлекает внимание 80% читателей, как любой визуальный формат (известно, что текст прочитывает не более 20% аудитории). Однако при высоком потенциале этого формата он редко и недостаточно полно используется в современных российских СМИ.

«Инфографика — очень молодое явление: в современном понимании она возникла не раньше 20 лет назад, - рассказывает Илья Мясников. - В России об инфографике активно говорят последние 7-8 лет, зачастую понимая под этим термином всевозможные непрофессиональные визуализации, которыми наводнен интернет. Для того, чтобы понять, что такое настоящая профессиональная инфографика, которая помогает читателю разобраться в огромном массиве данных с помощью сильных и адекватных графических средств, мы и проводим эту школу».

Подробная информация о программе школы, стоимости обучения и условиях участия - на сайте Urban Media School.

Подробная информация о программе школы, стоимости обучения и условиях участия - на сайте Urban Media School.

Urban Media School – совместная образовательная программа Высшей школы журналистики Томского государственного университета (ВШЖ НИ ТГУ) и интернет-издания «Томский Обзор». Это исследовательский проект, посвященный изучению роли медиа в современном городе, а также серия практических школ для издателей, журналистов и специалистов по городскому развитию. Первая сессия Urban Media School прошла зимой 2018 года, в ней приняли участие более 30 слушателей.

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