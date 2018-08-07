Декан ФЖ ТГУ рассказал, почему медиаспециалистам нужно учиться делать инфографику
Декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников, преподаватель Летней школы по инфографике Urban Media School, рассказал, почему современным медиаспециалистам нужно учиться делать инфографику.
«На мой взгляд, инфографика — очень адекватное нашему времени средство передачи информации. Количество баз данных, к которым у человека сегодня потенциально есть доступ, огромно, и эти данные собирают и систематизируют уже не люди. С одной стороны, от этой информации многое зависит в нашей жизни, мы знаем, что данные уже начинают управлять городами, поведением людей. С другой стороны, эти данные не обращены к человеку. Людям сложно разобраться в них и понять, для чего они нужны. Понятный, четкий и ясный рассказ с использованием различного рода данных может составить только человек. И чтобы такой рассказ состоялся, зачастую нужны сильные средства», - уверен он.
Инфографика, по мнению декана ФЖ, привлекает внимание 80% читателей, как любой визуальный формат (известно, что текст прочитывает не более 20% аудитории). Однако при высоком потенциале этого формата он редко и недостаточно полно используется в современных российских СМИ.
«Инфографика — очень молодое явление: в современном понимании она возникла не раньше 20 лет назад, - рассказывает Илья Мясников. - В России об инфографике активно говорят последние 7-8 лет, зачастую понимая под этим термином всевозможные непрофессиональные визуализации, которыми наводнен интернет. Для того, чтобы понять, что такое настоящая профессиональная инфографика, которая помогает читателю разобраться в огромном массиве данных с помощью сильных и адекватных графических средств, мы и проводим эту школу».
Подробная информация о программе школы, стоимости обучения и условиях участия - на сайте Urban Media School.
Подробная информация о программе школы, стоимости обучения и условиях участия - на сайте Urban Media School.
Регистрация на Летнюю школу
Urban Media School – совместная образовательная программа Высшей школы журналистики Томского государственного университета (ВШЖ НИ ТГУ) и интернет-издания «Томский Обзор». Это исследовательский проект, посвященный изучению роли медиа в современном городе, а также серия практических школ для издателей, журналистов и специалистов по городскому развитию. Первая сессия Urban Media School прошла зимой 2018 года, в ней приняли участие более 30 слушателей.