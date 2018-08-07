Томский губернатор выделили более 10 млн рублей на проект ремонта «Пассажа Второва»

7 августа 2018 / Томский Обзор

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов 10,4 миллиона рублей для подготовки проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Пассаж Второва», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Трехэтажное здание в стиле модерн расположено в центре Томска, по проспекту Ленина, 111. В начале ХХ века его построил известный сибирский купец Александр Второв. До революции здесь был расположен магазин и первая благоустроенная городская гостиница «Европа». При советской власти в здании был Дворец труда, театральная студия, кинотеатр. В новой истории «Пассаж Второва» занимают органы государственной власти, областная библиотека имени А.С. Пушкина, торговый центр «1000 мелочей» и другие.

«Пассаж Второва» — одна из визитных карточек Томска. Это здание — живой свидетель истории города, губернии, области и страны. Пассажу уже больше ста лет, и наш долг сохранить его еще на сотни лет вперед», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Контроль за исполнением распоряжения губернатор возложил на своего заместителя, главного архитектора области Евгения Паршуто.

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