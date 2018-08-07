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Томский губернатор выделили более 10 млн рублей на проект ремонта «Пассажа Второва»

Томские новости, Памятники, пассаж здание 1000 мелочей ремонт архитектура Томский губернатор выделили более 10 млн рублей на проект ремонта «Пассажа Второва»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов 10,4 миллиона рублей для подготовки проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Пассаж Второва», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Трехэтажное здание в стиле модерн расположено в центре Томска, по проспекту Ленина, 111. В начале ХХ века его построил известный сибирский купец Александр Второв. До революции здесь был расположен магазин и первая благоустроенная городская гостиница «Европа». При советской власти в здании был Дворец труда, театральная студия, кинотеатр. В новой истории «Пассаж Второва» занимают органы государственной власти, областная библиотека имени А.С. Пушкина, торговый центр «1000 мелочей» и другие.

«Пассаж Второва» — одна из визитных карточек Томска. Это здание — живой свидетель истории города, губернии, области и страны. Пассажу уже больше ста лет, и наш долг сохранить его еще на сотни лет вперед», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Контроль за исполнением распоряжения губернатор возложил на своего заместителя, главного архитектора области Евгения Паршуто.

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