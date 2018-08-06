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Томские полицейские нашли вора по отпечатку пальца

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Полицейские задержали вора, укравшего часы и электронные приборы из магазина. В этом им помог оставленный злоумышленником след, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестный похитил с витрины магазина часы, акустические колонки и другие электронные приборы, причинив владельцу торгового объекта значительный материальный ущерб. Во время осмотра места происшествия эксперт-криминалист обнаружил следы папиллярного узора пальцев рук принадлежащих подозреваемому. С помощь автоматизированной дактилоскопической информационной системы полицейский определил, что оставленные на месте происшествия отпечатки пальцев принадлежат 25-летнему томичу, который ранее привлекался за совершение аналогичного преступления.

В квартире у подозреваемого полицейские нашли и изъяли украденную из павильона технику. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь томичу грозит до двух лет тюрьмы.

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