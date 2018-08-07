В десяти отдаленных селах Томской области появится мобильная связь

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В десяти отдаленных селах Томской области с численностью жителей менее 500 человек появится стабильная мобильная связь, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам заместителя губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного, в 2018 году сотовая связь появится в десяти поселках — в Александровском, Колпашевском, Кожевниковском, Бакчарском, Первомайском, Каргасокском, Чаинском, Кривошеинском и Зырянском районах. Муниципалитеты завершают торги по определению подрядчиков работ.

«Томская область уже третий год ведет программу ликвидации мобильного неравенства, после того как была запланирована замена устаревшего сетевого оборудования стандарта CDMA-450 на новое — стандарта GSM-900. В результате за два предыдущих года стабильная сотовая связь вернулась в 22 отдаленных населенных пункта, где живут свыше пяти тысяч человек. На эти цели областной бюджет выделил более 20 млн рублей. В этом году сотовую связь получат около 3,3 тысячи жителей десяти отдаленных сел и деревень», — отметил Игорь Шатурный.

Для обеспечения сотовой связи устанавливаются антенно-мачтовые сооружения с репитером GSM (усилителем сигналов сотовой связи) либо полноценные базовые станции.

В 2018 году монтаж антенно-мачтовых сооружений запланирован в селе Новоникольское (Александровский район), деревне Новогорное (Колпашевский район), селах Осиновка и Елгай (Кожевниковский район), деревне Крыловка (Бакчарский район), деревне Туендат (Первомайский район), селе Староюгино (Каргасокский район), селе Чаинск (Чаинский район), селе Никольское (Кривошеинский район) и селе Окунеево (Зырянский район).

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