В Томске создадут самый большой в РФ томограф для французского реактора

7 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

ООО «Интех» (малое инновационное предприятие при Томском политехническом университете) получило контракт на разработку крупнейшей в России ультразвуковой роботизированной системы для контроля элементов строящегося во Франции термоядерного реактора ITER, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«С помощью томского томографа будут проверять качество деталей первой стенки реактора — барьера, отделяющего плазму от остальных элементов реактора. Разработка должна быть выполнена к 2020 году», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в 2014 году компания уже поставила на ITER небольшой томограф, теперь же ученым предстоит масштабировать его — до 2,5 метра в длину, 2 метров в ширину и 1,5 метра в высоту.

И.о. руководителя Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Дмитрий Седнев, слова которого приведены в сообщении, отмечает, что в настоящее время таких больших роботизированных установок для ультразвукового контроля в России не существует.

Заказчиком работ выступает АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (структура Росатома). Стоимость контракта — 70 млн рублей.

ITER — строящийся во Франции экспериментальный реактор, который должен воспроизвести физические реакции, происходящие на Солнце и других звездах, и продемонстрировать возможность использования потенциала ядерного синтеза в качестве источника электроэнергии. Участниками проекта являются ЕС, а также США, Китай, Япония, Индия, Россия и Южная Корея.

Соглашение о создании Международной организации «ИТЭР» вступило в силу в 2007 году. Организация учреждена с целью обеспечения и поддержки сотрудничества между участниками проекта.

Совет ITER в июне 2016 года утвердил новый график пуска реактора, по обновленному графику первая плазма должна быть получена в декабре 2025 года.

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