В Томске пройдет кочующий фестиваль

7 августа 2018 / Томский Обзор

Сегодня, 7 августа в 16.00 на площади Ново-Соборная пройдет кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия», сообщает пресс-служба мэрии.

В программе запланированы: выставки традиционных ремесел, это изделия из оленьей и рыбьей кожи, меха, прибрежной травы, бересты, вышивкой бисером, резьбой по кости и др. Фотовыставка «Ительмены – индейцы России» покажет современный быт коренного малочисленного народа Камчатки – ительменов, потомков индейского племени Тлинкитов. Интерактивные программы, которые позволят гостям фестиваля попробовать себя в северном танце, национальных играх и звукоподражании.

Фестиваль 2018 года будет уже XIV по счету и пройдет через Екатеринбург, Тюмень, Ишим, Омск, Томск. За 13 лет «Манящие миры» представили 340 этнических программ в 99 населенных пунктах России, стран СНГ и КНР. В Томск они приехали впервые, это 103 по счету город в маршруте.

Фестиваль традиционно приурочен к международному дню коренных народов мира. В этом году будет представлена уникальная культура северных народов с берегов Берингова, Карского, Охотского и Баренцева морей.

«У нас все особое и на все стоит обратить свое внимание. У нас уникальные мастера, уникальные мастер-классы, замечательные танцы, музыка. Все это уникальное. Особенность этого года в том, что маршрут проходит через Урал и Западную Сибирь. Конкретно в Томске живут наши коллеги селькупы, подъедут 7 мастеров и хореографический ансамбль «Югана» из Колпашевского района. И такое объединение нам очень интересно» - рассказала руководитель фестиваля Елена Тюрина.

Завершит фестиваль концерт, включающий в себя жемчужины этнических танцев коряков, эвенов, ительменов, чукчей, ненцев, нивхов, горловое пение, этническую эстраду.

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