На Кирова в Томске высаживают липу и рябину

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Вчера на участках бульвара по пр. Кирова началась высадка саженцев липы и рябины, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Бригады высадили почти 40 саженцев деревьев на участках пр. Кирова от ул. Советская до ул. Кузнецова, от ул. Красноармейская до ул. Дзержинского, от ул. Дзержинского до ул. Киевская. Сегодня посадки будут продолжены.

Как отметили сотрудники департамента дорожной деятельности, липы и рябины зачастую применяются для озеленения основных магистралей города, обустройства бульваров. В ландшафтном дизайне саженцы этих деревьев отличаются зимостойкостью, они устойчивы к городской среде, надолго сохраняют свою декоративность, неприхотливы и гармонично сочетаются с другими деревьями.

Высадка саженцев липы и рябины стала очередным этапом озеленения бульвара пр. Кирова в рамках реализации проекта благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Ранее на участке от ул. Кузнецова до ул. Белинского была высажена «живая» изгородь из венгерской сирени.

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