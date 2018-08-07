В Томске прооперировали новорожденную с опухолью над бровью

7 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Пластические хирурги Томской областной клинической больницы прооперировали ребенка в возрасте семи дней с большой доброкачественной опухолью над бровью, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Операция проходила в перинатальном центре и длилась полтора часа.

«У новорожденной девочки было объемное доброкачественное образование больших размеров в надбровной области справа. После врачебного консилиума мы с коллегами из перинатального центра приняли решение оперировать ребенка здесь, в Томске, а не отправлять в Москву. Мы выполнили радикальное иссечение образования с пластикой образовавшегося дефекта перемещенными лоскутами местных тканей», — сообщил заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии Томской областной клинической больницы Александр Цуканов.

Он также добавил, что послеоперационный период прошел без осложнений, и сейчас малышка чувствует себя хорошо.

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