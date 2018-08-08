Томская область получит более 26 млн рублей на несвязанную поддержку растениеводам

8 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Средства, выделенные из резервного фонда правительства России министерству сельского хозяйства, распределены между регионами. Хозяйствам Томской области направлено 26,5 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего из резервного фонда на эти цели выделено 5 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат сельхозпроизводителей при проведении агротехнологических работ в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

Дополнительные деньги получат и другие сибирские регионы: 8,6 млн рублей из резервного фонда поступит на Алтай, 60,2 млн рублей выделено для Кемеровской, 165 — Новосибирской, 204 — Омской и 68,8 млн рублей — Тюменской областей.

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