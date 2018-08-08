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Томская область получит более 26 млн рублей на несвязанную поддержку растениеводам

Томские новости, Власть, растениеводы поддержка помощь аграриям Томская область получит более 26 млн рублей на несвязанную поддержку растениеводам

Средства, выделенные из резервного фонда правительства России министерству сельского хозяйства, распределены между регионами. Хозяйствам Томской области направлено 26,5 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего из резервного фонда на эти цели выделено 5 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат сельхозпроизводителей при проведении агротехнологических работ в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

Дополнительные деньги получат и другие сибирские регионы: 8,6 млн рублей из резервного фонда поступит на Алтай, 60,2 млн рублей выделено для Кемеровской, 165 — Новосибирской, 204 — Омской и 68,8 млн рублей — Тюменской областей.

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