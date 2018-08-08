Томские ученые научились определять элементный состав клещей и их зараженность

Ученые химического факультета по заказу биологов Томского госуниверситета разработали методику атомно-эмиссионного спектрального анализа клещей, позволяющую по содержанию в них жизненно важных, токсичных и потенциально токсичных химических элементов оценивать уровень природно-очаговых инфекций.

Как сообщает пресс-служба вуза, исследователи из Санкт-Петербурга установили, что загрязнение почв тяжелыми металлами влияет на биологию и морфологию клещей, снижает их иммунитет и, как следствие, повышает восприимчивость к патогенным агентам, таким как бореллиоз, болезнь Лайма и другим. Согласно полученным данным, повреждается экзоскелет, в котором кальций замещается тяжелыми металлами. В результате клещи чаще служат переносчиками инфекций.

Ранее оценку загрязненности членистоногих ученые проводили по содержанию токсичных веществ в образцах почв, взятых в местах обитания клещей. Членистоногих собирали вдоль автострад и в крупных городах, где содержание вредных элементов в 2-4 раза превышает норму.

Химики ТГУ нашли более точный способ оценки загрязненности клещей тяжелыми металлами. Они разработали первую методику спектрального анализа индивидуальных особей для установления их элементного статуса, позволяющую оценить возможность снижения иммунитета членистоногих к патогенным агентам.

«Для изучения влияния тяжелых металлов на зараженность и состояние экзоскелета клещей были собраны их образцы в разных районах Томска. Элементный состав каждой особи исследовали методом дуговой атомно-эмиссионной спектрометрии с многоканальным анализатором эмиссионных спектров. Изучался зольный остаток клещей, при этом определялась концентрация 17 элементов, среди них жизненно необходимые — фосфор, кальций, железо, кремний и другие, условно важные и токсичные элементы — медь, барий, олово, кадмий», — говорит один главных разработчиков методики, ученый ХФ ТГУ Владимир Отмахов.

При этом было установлено, что у «грязных» клещей по сравнению с чистыми концентрация ТМ существенно выше — в 4 раза по хрому, 2,5 раза по марганцу, в 3 раза по никелю и в 2 раза по титану. С помощью растровой электронной спектроскопии установлено нарушение экзоскелета у клещей, отобранных в черте города, в особенности вблизи транспортных узлов.

«Новая технология позволяет получать дополнительную информацию для оценки снижения иммунитета иксодовых клещей к патогенным агентам. Мы планируем использовать этот метод при изучении напряженности очагов клещевых инфекций, как в черте города, так и за его пределами», — говорит заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Нина Москвитина.

Ранее ученые ХФ разработали методику спектрального анализа волос, дающую большое количество информации об организме человека и его предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Медики некоторых томских клиник пользуются услугами химико-аналитического центра коллективного пользования ТГУ для уточнения диагноза своих пациентов.

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