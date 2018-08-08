Поставщики еды на «Праздник топора» будут согласовывать продукты с Роспотребнадзором

8 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Поставщики пищевых продуктов, оказывающие услуги на фестивале, будут согласовывать свою продукцию с управлениями Роспотребнадзора и ветеринарии. Об этом на координационном совещании по обеспечению правопорядка Томской области сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в регионе Виктор Пилипенко.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, заявки для участия в одиннадцатом конкурсе мастеров народных ремесел подали представители из 20 регионов России и 35 стран мира. За шесть дней фестиваля, по предварительной оценке, мероприятие посетят около 150 тысяч человек.

«Поэтому подготовка к событию требует предельной собранности и взаимодействия всех структур. При этом профессиональный подход к организации мероприятий — когда незаметен объем проделанной работы, но ощущается качество, комфорт и безопасность», — вице-губернатор по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Обязательным для всех участников Праздника топора станет инструктаж по технике безопасности. Кроме того, все мастера уже застрахованы от несчастного случая, для зарубежных гостей оформлена медицинская страховка.

Оперативное взаимодействие оргкомитет организовал и с надзорными службами: противопожарную защищенность объектов фестиваля заблаговременно проверят специалисты МЧС, к оценке их технического состояния подключатся сотрудники Росгвардии.

Безопасность в местах проживания участников фестиваля и на самом мероприятии будут ежедневно обеспечивать более 100 полицейских совместно с волонтерами, народными дружинами и работниками частного охранного предприятия. Под контроль они также возьмут объекты электроснабжения и инжерено-технического обеспечения.

«Традиционно мы скорректируем и маршруты патрульно-постовых нарядов ГИБДД, приблизив их к месту проведения праздника», — отметил начальник Управления организации охраны общественного порядка МВД Олега Водянкина.

Он добавил, что на время фестиваля на всей территории парка «Околица» и в близлежащих торговых точках будет запрещена продажа алкоголя.

По итогам координационного совещания вице-губернатор Игорь Толстоносов поручил Управлению Россельхознадзора обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований законодательства, областному департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи совместно с ГИБДД — внести изменения в схему организации дорожного движения и предусмотреть ограничение скоростного режима на подъездах к природному парку «Околица», департаменту по культуре и туризму региона — оборудовать входные группы парка стационарными металлообнаружителями.

XI Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» пройдет в природном парке «Околица» в с.Зоркальцево Томского района с 21 по 26 августа. В этом году мероприятия объединит соревнования кузнецов, печников, гончаров и мастеров берестяных дел. По традиции главным событием фестиваля станет конкурс резчиков по дереву и плотников. Подробнее узнать о мероприятии и ознакомиться с программой конкурса можно на сайте фестиваля.

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