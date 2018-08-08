В сентябре в Томске появится первая спортплощадка с искусственной травой

Томский Обзор / Фото: 8 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В начале сентября должны завершатся работы по обустройству спортивной площадки с синтетическим футбольным газоном на стадионе «Победа» (ул. Нахимова,1), сообщает пресс-служба мэрии.

Также до 1 сентября в Томске должна завершится реконструкция дворовой спортплощадки по ул. Беринга, 2/3. Сейчас на объекте идет монтаж оградительной сетки и подготовка основания для укладки искусственного газона. Это будет первая в городе комплексная спортивная игровая площадка с футбольным газоном расположенная во дворах жилых домов свободного доступа, где так же предусмотрено ограждение исключающее вылет мяча за пределы территории.

В эти дни на средства городского бюджета завершается строительство новой хоккейной коробки с пластиковыми бортами в поселке Светлый. На объекте уже устанавливаются дренажные лотки и приборы освещения. В этом году обновилась и хоккейная коробка на ул. Лазарева: вместо деревянных бортов здесь были установлены современные пластиковые.

Также Завершаются работы по отсыпке и укатке верхнего слоя щебеночного покрытия на тропе здоровья в районе стадиона «Буревестник».

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