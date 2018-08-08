Томские ученые опровергли стереотип о том, что женщины воспринимают обман более эмоционально

8 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Аспирант факультета психологии Томского госуниверистета Дмитрий Егоров под руководством доктора психологических наук Олега Лукьянова исследовал, как гендер влияет на восприятие лжи, и опроверг стереотип о том, что женщины воспринимают обман более эмоционально. Кроме того, он выявил, что люди плохо различают ложь и правду, независимо от пола, сообщает пресс-служба вуза.

По итогам исследования в Сибирском психологическом журнале вышла статья «Избирательность восприятия лживых сообщений в зависимости от половой принадлежности».

В эксперименте приняли участие студенты — 30 юношей и девушек в возрасте от 18 лет до 21 года. Им предложили для сравнения два лживых текста. Первый был стилизован под новостное сообщение о военном конфликте между вымышленными племенами. Второй описывал причину карликовости у пигмеев, обоснование шло на уровне личного мнения автора без приведения научных доказательств.

«Респонденты не были в курсе, ложное или правдивое сообщение перед ними, как и в обыденной жизни. Мы хотели выделить стратегию восприятия подобных неопределенных относительно истины сообщений. Мы предположили, что женщины будут более эмоционально воспринимать лживые сообщения, и в этом будет основное отличие в стратегиях восприятия мужчин и женщин», – рассказал о первоначальной гипотезе Дмитрий Егоров.

Для оценки содержания текста участникам эксперимента предложили несколько параметров, связанных в смысловые узлы: интерес – вовлеченность, понимание – логичность, эмоциональность – переживание, доверие – реалистичность. Проанализировав результаты, психолог пришел к выводу, что чем интереснее и понятнее сообщение, содержащее ложь, тем больше вероятность того, что человек его дочитает. При этом гипотеза о различиях в эмоциональном восприятии лживых текстов не подтвердилась.

Исследование также показало, что и мужчин, и женщин легко обмануть, например, с помощью СМИ – достаточно сделать ложь интересной и логически убедительной. Это, например, позволяет мошенникам достаточно свободно манипулировать людьми.

«Ни мужчины, ни женщины не заметили, что сообщения лживые. Это может говорить о том, что способностей распознавать обман, возможно, не существует. Мы уже многое знаем об индикаторах обмана. Например, люди обращают внимание на характеристики голоса, движения глаз, ошибки в речи, паузы, физиологические реакции. Но это знание, а также техники различения лжи и правды пока не приносят обучающимся значимого результата. Исследования психологов Экмана, Фрая, Де Паулы не выявили существенных особенностей в распознавании лжи людьми», – добавил Дмитрий Егоров..

Вместе с тем, как пояснил психолог, исследования стратегий восприятия сообщений в текстовой, видео- и аудиальной формах только начинаются. Акцент смещается с зоны наглядных индикаторов обмана на внутренние характеристики человека, такие как мотивация, эмоции, рефлексия, а также на роль профессионального и образовательного факторов.

Аспирант планирует подробнее изучить внутренние процессы понимания человеком сообщений, приводящие к тому, что ложная информация становится для людей правдой, а истинная – ложью. Это поможет, например, различать фейки в интернете, ложные новости или обман в рекламе.

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