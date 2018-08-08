Завтра в Томске изменится схема движения трамваев

8 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В связи с плановым ремонтом стрелочного перевода № 8 на остановке «Улица Лебедева» маршруты движения трамваев будут скорректированы с 12.00 9 августа до 6.00 10 августа, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Трамваи маршрута № 2 будут следовать по схеме: пл. Батенькова – ул. Советская- пр. Кирова – пл. Кирова – ул. Елизаровых - пл. Южная. Трамваи маршрута № 3 в прямом направлении будут двигаться по схеме: станция Восточная – ул. Лебедева – пер. Плеханова – пл. Батенькова, в обратном направлении: пл. Батенькова – ул. Советская – пр. Кирова – пл. Кирова – пр. Комсомольский – ул.Лебедева – станция Восточная.

Работа трамваев маршрута №2а будет приостановлена. Трамваи маршрутов №№ 1 и 4 будут следовать по обычной схеме.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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