Томские ученые создали антенну для высокоточных навигационных систем

Томский Обзор / Фото: 8 августа 2018 // Фото: tusur.ru

Ученые НИИ радиотехнических систем Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали модульную антенную решетку для навигационного оборудования, которая позволит гарантированно принимать сигнал в условиях интенсивных помех, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.



«Главная задача, которую мы решаем, — обеспечение помехозащищенности радионавигационной аппаратуры наземного и морского базирования. Для этого используются цифровые антенные решетки, модульная конструкция которых позволяет реализовать разные индивидуальные проекты», — приведены в сообщении слова сотрудника лаборатории распространения радиоволн НИИ Владимира Куприцы.



Ученые разработали базовый элемент решетки — модуль, который работает в трех диапазонах ГЛОНАСС. С помощью набора таких модулей можно сформировать разные антенные системы для приема радионавигационных сигналов в условиях действия преднамеренных помех и многолучевости (возникает из-за переотражения сигналов от окружающих объектов).



В сообщении отмечается, что разработку можно использовать для антенн высокоточных навигационных систем различного назначения, в том числе, в гражданском секторе.

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